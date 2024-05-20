Акции грузинских банков на LSE дорожают после обвала на прошлой неделе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки двух крупнейших грузинских банков, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), после открытия торгов в понедельник стали расти после обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 12:30 по Москве бумаги Bank of Georgia Group подорожали на 2,05% (до 42,25 фунта стерлингов за акцию), TBC Bank Group - на 2,63% (до 27,3 фунта), Georgia Capital (инвесткомпания, второй ключевой актив Bank of Georgia Group Plc) - на 0,4% (до 10,18 фунта).

Акции грузинских банков подешевели на 13-14% 15 мая на фоне политического кризиса, вызванного принятием парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". 16 мая стоимость акций незначительно - на 1,5-2% - подросла, но в пятницу они снова подешевели, почти полностью растеряв рост четверга.

В субботу 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон, который, по ее словам, "противоречит нашей Конституции и европейским стандартам". Парламентское большинство (партия "Грузинская мечта", которая формирует действующее правительство) ранее заявляло о намерении преодолеть вето президента. После инициированных оппозицией массовых протестов в связи с принятием закона в Тбилиси, Батуми и других городах на прошлой неделе, об организованных выступлениях в понедельник грузинские СМИ не сообщают.

Принятие закона вызвало резкую критику со стороны Евросоюза и США, которые призвали грузинские власти отказаться от него. Документ со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и СМИ.