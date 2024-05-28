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Нацбанк Грузии снова вышел на рынок с валютными интервенциями

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии 28 мая второй раз за две недели вышел с валютными интервенциями, предложив рынку $60 млн, сообщил сайт Нацбанка.

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Регулятор продал инвалюту на $47,8 млн.

В прошлый раз Нацбанк проводил валютные интервенции 16 мая, продав для стабилизации курса нацвалюты $60 млн.

За период с 15 по 28 мая курс лари снизился почти на 3%, до 2,768 лари/$1.

Курс лари стал слабеть после того, как 15 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что привело к массовым протестам оппозиции и резкой критике действий властей Грузии со стороны Евросоюза и США.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, который, по ее словам, "противоречит нашей Конституции и европейским стандартам". По инициативе парламентского большинства (партия "Грузинская мечта", которая формирует действующее правительство) 28 мая парламент начал процедуру преодоления президентского вето.

Вызванный принятием закона внутриполитический кризис в Грузии привел также к падению цены акций котирующихся на Лондонской фондовой бирже акций двух крупнейших грузинских банков - Bank of Georgia Group и TBC Bank Group, которые с середины мая снизились почти на 20%.

Во вторник снижение котировок продолжилось, акции Bank of Georgia Group после открытия торгов по состоянию на 14:30 по Москве дешевели на 1%, TBC Bank Group - на 2,3%.

Грузинская мечта Лондон Саломе Зурабишвили Грузия Bank of Georgia Group Нацбанк Грузии TBC Bank Group
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