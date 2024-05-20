Аналитик Эд Ярдени допустил рост Dow Jones до 60 000 пунктов к 2030 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Значение американского фондового индекса Dow Jones Industrial Average в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тысяч пунктов, и некоторые эксперты ждут еще более существенного подъема в ближайшие годы благодаря хорошим корпоративным прибылям, сообщает MarketWatch.

Главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени прогнозирует, что Dow Jones к 2030 году может вырасти на 50% - до 60 тысяч пунктов, а индекс S&P 500 может вырасти до 8 тысяч пунктов. Для первого индекса это будет представлять собой годовые темпы роста на уровне 7%, а для второго - 7,1%.

Такая цель может быть достигнута при средней прибыли $400 в расчете на акцию, что на 60% выше ожидаемого в этом году показателя. "Мы думаем, что это возможно", - заявил Ярдени.

Компании из расчета S&P 500 показывают ежегодный прирост прибыли в среднем не менее чем на 8,8% с 1936 года. Если темпы подъема ВВП будет выше среднеисторического, то увеличение прибылей может ускориться, полагает эксперт.

"Это может произойти, если производительность труда будет расти быстрее, чем в среднем на 2,0% с 1951 года", - сказал Ярдени.

По его словам, другие аналитики также становятся все более оптимистичными в отношении корпоративных прибылей.

В декабре Ярдени прогнозировал, что S&P 500 в течение двух лет достигнет 6 тысяч пунктов. Он правильно предсказал рост индекса в 2023 году. Его ожидания для S&P 500 на конец 2024 года являются одними из самых высоких на Уолл-стрит - 5,4 тысячи пунктов.

По итогам торгов в пятницу S&P 500 составлял 5303,27 пункта.