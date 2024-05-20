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Morgan Stanley ждет роста S&P 500 до 5400 пунктов ко II кварталу 2025 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Аналитики банка Morgan Stanley под руководством Майка Уилсона прогнозируют, что значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов.

Предыдущий прогноз был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов.

В пятницу 27 мая индекс S&P 500 завершил торги чуть выше отметки 5300 пунктов.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в 2024 году и на 13% в 2025 году. Таким образом, ко второму кварталу 2025 года соотношение ожидаемой стоимости к ожидаемой годовой прибыли составит около 19х.

Озвученная выше цифра является базовым прогнозом. Позитивный прогноз предусматривает, что индекс составит 6350 пунктов, а негативный предполагает "жесткую посадку" в американской экономике и падение индикатора до 4200 пунктов.

Morgan Stanley Майк Уилсон S&P 500
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