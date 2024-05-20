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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 15:36

Brent подешевела до $83,82 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно снижаться днем в понедельник, трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана и болезни короля Саудовской Аравии, а также об атаке на российский НПЗ.

К 14:22 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 16 центов, до $83,82 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 23 цента, до $79,83 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели в ходе торгов на 21 цент, до $79,37 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

19 мая президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета.

У короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких, он проходит лечение, сообщило Саудовское агентство новостей 20 мая.

19 мая стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил деятельность после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

"Возможно, нам придется дождаться большей ясности от ОПЕК+ и их планов по добыче на вторую половину года, и только тогда рынок сможет выйти за пределы (существующего сейчас - ИФ) диапазона (цен - ИФ)", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep.

Brent WTI Иран Славянск ОПЕК Саудовская Аравия король Сальман
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