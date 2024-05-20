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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Brent торгуется у $83,85 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно снижаться вечером в понедельник, трейдеры оценивают геополитические новости.

К 18:18 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 13 центов, до $83,85 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 5 центов, до $80,01 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели на 8 центов, до $79,5 за баррель.

19 мая президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета. Гибель иранского президента может повысить наценку с учетом риска на нефтяном рынке, отметил старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич. По его мнению, текущий уровень цен является нейтральным для нефтедобывающей отрасли в США, не позволяющим нарастить добычу, но и не дающим повода ее сократить.

У короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких, он проходит лечение, сообщило Саудовское агентство новостей 20 мая.

Brent WTI Иран США Саудовская Аравия король Сальман
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