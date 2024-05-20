Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Доходность госбумаг Японии достигла максимума за 11 лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Японии в понедельник поднялась до 0,975% годовых, обновив максимум с мая 2013 года в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики центробанка страны.

Ожидается, что Банк Японии может вскоре повысить ключевую процентную ставку и начать сокращать объемы покупки гособлигаций. Японский ЦБ отказался от политики отрицательных ставок в марте.

В прошлый понедельник Банк Японии сократил заявку на выкуп госбондов со сроками погашения 5-10 лет по сравнению с предыдущими операциями и оставил объем выкупа на этом же уровне в этот понедельник, 20 мая. Это усилило ожидания рынка, что регулятор готовится к сокращению ежемесячных покупок гособлигаций.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что доходность 10-летних гособлигаций Японии достигнет 2% к концу 2026 года, а ключевая ставка - 1,25-1,5% к 2027 году, пишет The Wall Street Journal.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });