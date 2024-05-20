Доходность госбумаг Японии достигла максимума за 11 лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Японии в понедельник поднялась до 0,975% годовых, обновив максимум с мая 2013 года в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики центробанка страны.

Ожидается, что Банк Японии может вскоре повысить ключевую процентную ставку и начать сокращать объемы покупки гособлигаций. Японский ЦБ отказался от политики отрицательных ставок в марте.

В прошлый понедельник Банк Японии сократил заявку на выкуп госбондов со сроками погашения 5-10 лет по сравнению с предыдущими операциями и оставил объем выкупа на этом же уровне в этот понедельник, 20 мая. Это усилило ожидания рынка, что регулятор готовится к сокращению ежемесячных покупок гособлигаций.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что доходность 10-летних гособлигаций Японии достигнет 2% к концу 2026 года, а ключевая ставка - 1,25-1,5% к 2027 году, пишет The Wall Street Journal.