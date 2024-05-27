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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Эксперт спрогнозировала повышение ставки Банком Японии до 0,5% до конца года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Японский центробанк может повысить ключевую ставку до 0,5% годовых до конца года, считает бывший член совета управляющих регулятора Такако Масаи.

"Все зависит от реального сектора экономики, но если экономические прогнозы не поменяются, я могу ожидать еще одного или двух повышений ставки, до уровня примерно 0,5% годовых", - сказала она Bloomberg TV.

"Банк Японии хочет убедиться, что в экономике все хорошо, но также им приходится справляться с побочными эффектами в виде слабой иены, - добавила Масаи. - С другой стороны, японские компании показывают хорошие результаты, и у них достаточно возможностей для будущих инвестиций".

24 мая стало известно, что рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в апреле замедлился по итогам второго месяца подряд, составив 2,2%. Показатель держится выше целевых 2% уже 25 месяцев подряд.

Японский ЦБ отказался от политики отрицательных ставок в марте. Теперь краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых. Следующее заседание пройдет 13-14 июня.

Банк Японии Япония Такако Масаи
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