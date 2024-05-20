Эксперт BRI Wealth Management отметил недооцененность британского рынка акций

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Британский рынок акций в 2024 году растет быстрее американского, но некоторые эксперты считают, что он по-прежнему недооценен, пишет CNBC.

Британский индекс FTSE 100 вырос примерно на 9% за последние три месяца, так же как и более широкий индекс FTSE 250. Американский индекс S&P 500 за тот же период прибавил 6%.

"Люди только начинают осознавать, что на самом деле в Великобритании много фантастических компаний, и они очень дешевы по сравнению с другими рынками", - полагает главный исполнительный директор и главный директор по информационным технологиям BRI Wealth Management Дэн Бордман-Уэстон.

Он привел в пример нефтяного гиганта Shell, акции которого торгуются с гораздо более низким коэффициентом P/E (цена/прибыль), чем его американские конкуренты.

Бордман-Уэстон сказал, что ряд причин привел к подъему британских акций, в том числе период относительной политической стабильности после нескольких неспокойных лет. Он также отметил заметный рост числа слияний и поглощений за последние месяцы.

В частности, на выходных частная инвестиционная группа EQT подтвердила, что ведет переговоры о покупке Keyword Studios, предоставляющей услуги видеоигр. EQT предлагает 22,5 фунта стерлингов за акцию Keyword Studios, что представляет собой премию более чем в 70% к цене бумаг на закрытие торгов в пятницу.

"Это просто показывает, насколько недооценены британские акции, особенно в сегменте компаний с малой и средней капитализацией, - считает Бордман-Уэстон. - Если конечный покупатель готов заплатить премию в 70% - это просто показывает, насколько дешев британский рынок".

Значение FTSE 100 в ходе торгов в понедельник повышается на 0,1%.