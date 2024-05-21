Brent подешевела до $83,19 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

К 8:17 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,62%), до $83,19 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,27 (0,3%), до $83,71 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,58 (0,73%), до $79,22 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,26 (0,3%), до $79,80 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели в ходе торгов на $0,52 (0,66%), до $78,78 за баррель.

Котировки нефти в понедельник колебались между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

"С новым руководством Иран останется фактором неопределенности на нефтяном рынке. Иран был одним из главных источников увеличения добычи в последние несколько лет", - отметили аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса.

Кроме того, 20 мая стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.