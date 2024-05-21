Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

К 8:17 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,62%), до $83,19 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,27 (0,3%), до $83,71 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,58 (0,73%), до $79,22 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,26 (0,3%), до $79,80 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели в ходе торгов на $0,52 (0,66%), до $78,78 за баррель.

Котировки нефти в понедельник колебались между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

"С новым руководством Иран останется фактором неопределенности на нефтяном рынке. Иран был одним из главных источников увеличения добычи в последние несколько лет", - отметили аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса.

Кроме того, 20 мая стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.

Brent WTI Иран Саудовская Аравия Ибрахим Раиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 г. на новостях о дивидендах

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

Путин провел совещание по ТЭК

Путин разрешил сделки с акциями россошанских "Минудобрений"

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });