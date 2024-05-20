Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

добыча нефти снизилась на 1,8% из-за ОПЕК+

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России добыча газа в январе-апреле выросла до 246,4 млрд куб. м, добыча нефти за тот же период снизилась из-за сделки ОПЕК+ - до 195,7 млн тонн, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

"Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках отечественный ТЭК развивается стабильно. Открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно, является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - отметил он.

"За январь-апрель добыча газа в России составила 246,4 млрд куб. м, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - продолжил президент. - Довольно стабильны показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно, на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошло года (исходим из того, что у нас есть договоренности по линии ОПЕК+ - и это добровольное снижение)".

"Кроме того, и это отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве - устойчиво растет потребление электрической энергии - с начала этого года этот прирост составил 6,1%", - проинформировал он.

Это первое сообщение о производственных результатах газовой отрасли за 4 месяца. Из обнародованной цифры следует, что в апреле 2024 года добыча могла составить 55,2 млрд кубометров, что на 4% больше, чем годом ранее (53,3 млрд куб. м). Производство газа в России в 2022 и 2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию. Публикация данных промышленного производства от Росстата за 4 месяца ожидается 29 мая.