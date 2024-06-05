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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на российский рынок на 12 млрд куб. м

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа "Газпром межрегионгаз" в первом квартале 2024 года увеличила поставки газа на российский рынок на 12 млрд кубометров, сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор этой дочерней компании "Газпрома" Сергей Густов.

"Говоря про первый квартал - на около 12 млрд кубометров газа больше потребили наши покупатели в Российской Федерации. Мы выполнили планы и даже с перевыполнением идем в рамках реализации газа в России", - отметил он.

"Российский рынок стабильный, он растет. Российская промышленность все больше и больше потребляет природного газа. Мы видим это по результатам первого квартала 2024 года. Потребление природного газа даже выше наших ожиданий", - отметил газовик.

"Понятно, что были холодные месяцы, есть погодозависимые отрасли, но мы видим рост потребления газа и в металлургии, электроэнергетике, компаний, производящих минеральные удобрения. Мы видим рост потребления населением, коммунально-бытовых потребителей. Здесь, конечно, помощь программы газификации, догазификации, потому что, как известно, подключившийся житель России потребит как минимум 2-2,5 тысячи кубических метров газа в год. А уже для 1,2 млн абонентов создана такая техническая возможность - программа идет по стране", - напомнил Густов.

Газпром межрегионгаз Газпром Сергей Густов
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