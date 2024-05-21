Brent подешевела до $82,54 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось днем во вторник из-за опасений по поводу мирового спроса на топливо на фоне высоких процентных ставок Федеральной резервной системы США, пишет MarketWatch.

К 13:44 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,4%), до $82,54 за баррель Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEXна $1,07 (1,34%), до $78,73 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели на торгах на $1,1 (1,39%), до $78,2 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 0,3%.

Аналитики отчасти объясняют снижение цен на нефть в начале этой неделе ожиданиями, что ФРС не станет торопиться со снижением ставок, пока не увидит новые признаки замедления инфляции.

Ожидания сохранения высокой ставки Федрезерва в течение длительного времени ограничивают рост цен на нефть, отметил аналитик XM Раффи Бояджан.

Инвесторы также продолжают оценивать новости о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и о болезни короля Саудовской Аравии.

"На цены на нефть давит отсутствие новостей с Ближнего Востока, - написал Бояджан. - Разговоры о сменах руководства в Иране и Саудовской Аравии могут повлиять на энергетическую политику в регионе, однако важные события, на которые рынку придется реагировать, наступят нескоро".