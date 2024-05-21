ADNOC купит 11,7% СПГ-проекта Rio Grande LNG

Это первая стратегическая инвестиция компании из ОАЭ на территории США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), нефтяная госкомпания из ОАЭ, достигла соглашения о приобретении 11,7%-ной доли в первой фазе проекта Rio Grande LNG, занимающегося поставками сжиженного природного газа из США, у компании NextDecade Corp.

В первую фазу проекта входят 1-3 производственные линии, сообщила ADNOC. Сумма сделки не разглашается.

Кроме того, компании заключили 20-летнее соглашение о поставках 1,9 млн тонн СПГ в год с четвертой линии проекта.

ADNOC сообщила, что это первая стратегическая инвестиция компании на территории США.