Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Погода всегда была одним из решающих факторов будущего урожая в АПК РФ. Но нынешняя весна все-таки преподнесла аграриям неожиданный и очень неприятный сюрприз. После по-летнему теплого апреля в ряд регионов по сути вернулась зима.

Майские заморозки, по оценке экспертов, серьезно повлияют на будущий урожай. Аналитики активно снижают его прогнозы. В десяти регионах из-за заморозков введен режим ЧС.

Полностью ущерб будет оценен позже, но, как показывает проведенный "Интерфаксом" опрос специалистов АПК и экспертов, немалых потерь избежать будет трудно. Они могут составить 12-13% от прошлогоднего урожая - даже с условием пересева погибших посевов. Их площадь Минсельхоз РФ оценивает почти в 900 тыс. га.

Неласковый май

Оценки потерь в центральных и приволжских регионах, больше других пострадавших от возвратных заморозков, разнятся.

Как сообщила директор по коммуникациям ГК "ЭкоНива" Ирина Синицына, минусовая температура повлияла на состояние посевов агрохолдинга в Воронежской области и Приволжье. "Из культур пострадали пшеница, сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза. Однако в целом речь идет о единицах процентов от общей площади посевов, отведенной под урожай 2024 года", - сказала она.

"Майские заморозки привели к частичной гибели посевов озимой пшеницы, их площадь сейчас уточняется. Однако их планируется пересеять, сокращения посевных площадей не ожидается", - заявили в пресс-службе группы "Черкизово".

В Минсельхозе Башкирии сообщили, что посевы повреждены на 10 тыс. га. "Из них гибель сельхозкультур зафиксирована на площади более 6 тыс. га, эти площади подлежат пересеву", - сказали в ведомстве.

В Татарстане, по словам начальника отдела развития отраслей земледелия республиканского Минсельхозпрода Ирека Садыкова, насчитывается порядка 5 тыс. га погибших посевов. Это в основном ранние посевы рапса и сахарной свеклы, уточнил он. Их пересев уже практически завершен.

Глава агрохолдинга "Красный Восток" (Татарстан) Адель Хайруллин сообщил, что пока гибель посевов зафиксирована на 1,8 тыс. га из 54 тыс. га. "Однако морозы все равно нанесли ущерб, который откроет полную картину ближе к началу июня. Например, много полей, которые в результате этого стресса пропустили фазу кущения и перешли в трубкование", - сказал он.

В Самарской области намерены пересеять яровыми зерновым и техническими культурами погибшие посевы на 8 тыс. га, сообщили в областном Минсельхозпроде. Под урожай 2024 года озимые были посеяны на 523,5 тыс. га. При этом в ведомстве подчеркнули, что массовой гибели посевов из-за неблагоприятной погоды нет.

В Саратовской области, по данным областного Минсельхоза, заморозки привели к частичному повреждению сельхозкультур на 62 тыс. га. Причем только на 8,9 тыс. га (14%) посевы были застрахованы. Озимая пшеница повреждена на 43,7 тыс. га из 1,1 млн га посевной площади, посевы погибли на 35,2 тыс. га. "В основном это сорта южной селекции. Меньше всего пострадали посевы озимых саратовской селекции", - сказали в ведомстве.

Всходы яровых культур (пшеница, ячмень, чечевица, горох, кукуруза, подсолнечник, лен) пострадали на 18,2 тыс. га, погибли - на 6 тыс. га.

В Липецкой области, по информации вице-губернатора Игоря Кремнева, под пересев подпадают 40 тыс. га в 137 сельхозпредприятиях. Семян достаточно, структура посевных площадей не изменится, заверил он.

В Белгородской области, по предварительным данным регионального Минсельхоза и филиала Россельхозцентра, посевы погибли на 71,1 тыс. га, в том числе озимые - на 27,6 тыс. га, яровые зерновые - на 5 тыс. га, кукуруза - на 22,2 тыс. га, сахарная свекла - на 4,4 тыс. га, подсолнечник - на 3,1 тыс. га, соя - на 4,2 тыс. га. Пересев отдельных культур проводится в оперативные сроки, семян в регионе достаточно.

Кроме посевов зерновых и масличных культур, в области пострадали сады и ягодники на площади 2,9 тыс. га.

В Минсельхозе Калужской области также посетовали на то, что заморозки могут повлиять на будущий урожай плодов и ягод. "Многие культуры к началу мая уже успели зацвести, в частности, малина, смородина, клубника. Гибели растений нет, но проблема в том, каким в итоге будет урожай. Это пока непонятно", - сказали в ведомстве.

В Курской области гибель завязи на многолетних насаждениях отметили на площади порядка 1 тыс. га, сообщили в региональном правительстве.

Всего из-за морозов до минус 7 градусов из общей посевной площади в 1,6 млн га сельхозкультуры погибли на 10 тыс. га. Кроме того, порядка 9 тыс. га находятся под наблюдением. Вернувшиеся благоприятные погодные условия способствуют восстановлению посевов, отметили в областном правительстве.

В Орловской области критической ситуации нет, но из-за гибели посевов регион был вынужден ввести ЧС.

Как сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирина Гуринович, в регионе необходимо пересеять 1,8 тыс. га сахарной свеклы. Кроме того, повреждено около 500 га озимой пшеницы, лен на площади порядка 300 га, яровой рапс почти на 500 га. Заморозки "прихватили" и озимый рапс.

Но в наибольшей степени посевы пострадали в Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, погибли или значительно повреждены посевы почти на 266 тыс. га. Необходимость пересева пострадавших полей, а также культуры, которые заменят погибшие растения, будут определять сами хозяйства. Имеющихся запасов семян, по предварительным данным, достаточно.

Семена есть, с кредитами проблемы

Семян для пересева погибших сельхозкультур, а также других ресурсов достаточно во всех регионах, где требуется эта работа, сообщили практически все собеседники агентства.

"Часть посевов планируем пересевать другими культурами, для этого у группы есть запас семян и все необходимые ресурсы", - заявила Синицына из ГК "ЭкоНива".

"Компания располагает необходимыми ресурсами, за исключением средств защиты растений. После определения потребности будет проводиться дополнительная закупка", - сказали в группе "Черкизово".

В Саратовской области, по данным Россельхозцентра, имеется 45 тыс. тонн семян яровых культур, что в 10 раз превышает потребность для пересева. Он проведен уже более чем на 20% площадей. Более 62% погибших площадей пересеют пшеницей, ячменем, гречихой, просом, кукурузой, нутом, чечевицей, 30% - соей, льном, подсолнечником, сахарной свеклой, 8% останутся под пары.

В то же время средства для проведения этих работ не всегда доступны.

В Липецкой области заверили, что в регионе есть лимиты для льготного кредитования сельхозкомпаний, "если это потребуется".

Минсельхоз Саратовской области прорабатывает вопрос предоставления льготных кредитов пострадавшим хозяйствам для пересева погибших посевов. "Вопрос оперативного получения страховых выплат, льготных кредитов пострадавшими хозяйствами, пересева сельхозкультур находится на особом контроле", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время, как заявила Гуринович (Орловская область), "субсидируемых кредитов по низкой ставке, как всегда, не хватает". Сейчас они больше всего нужны для обновления сельхозтехники, прежде всего импортной, однако проблемы с их получением есть. Коммерческие же кредиты предоставляются по ставке от 18% до 25% годовых, сказала она.

"При текущих процентных ставках вопрос о привлечении кредитов даже не может стоять", - соглашается Хайруллин из "Красного Востока".

Дополнительные затраты

Майские заморозки потребовали от аграриев дополнительных затрат на нынешнюю посевную, которые и без того в этом году оказались высокими.

Так, в "Красном Востоке" их оценивают суммарно в 15-20 млн рублей. Правда, при этом рассчитывают на стабилизацию цен на свою продукцию. "По ценам отрасль находится в критическом состоянии с 2022 года", - отметил Хайруллин.

По оценке Садыкова из Минсельхозпрода Татарстана, стоимость пересева одного гектара составляет свыше 800 рублей. "Это и зарплаты, и ГСМ, плюс еще дополнительные затраты на семена в зависимости от культуры и от сорта гибрида, - сказал он. - Это в любом случае накладывается на себестоимость продукции сельхозпредприятий".

В нынешней ситуации, как считает Гуринович из Орловской области, у крестьян практически не остается собственных оборотных средств на развитие производства. Даже несмотря на то, что на фоне заморозков и снижения прогнозов по сбору урожая цены на зерно пошли вверх.

"Кто смог придержать зерно, сейчас продает его выгоднее, чем месяц-два месяца назад. Но все равно это не те цены, которые были три года назад, - сказала она. - И надо принять во внимание, что и ключевая ставка тогда была ниже, и кредиты доступнее".

По ее прогнозу, недобор озимой пшеницы в регионе в этом году может составить 15-20%.

В Саратовской области ущерб от гибели сельхозкультур предварительно оценили почти в 452 млн рублей.

Минус 12-13%, но может быть и больше

В этих условиях эксперты зернового рынка в последнее время активно снижают свои прогнозы по сбору зерна в текущем году.

"Это вполне объяснимо. Уже совершенно очевидно, что от прошлого урожая будем в минусе на 12-13%, но может быть и больше", - заявил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Комментируя планы по пересеву погибших посевов, он отметил, что они не в полной мере позволят восполнить потери. "В ряде регионов технологически проводить сев, причем поздний, при весенней засухе уже не имеет большого смысла. К примеру, ячмень в этих условиях в европейской части страны сеять уже поздно, - сказал он. - По прогнозу Гидрометцентра, в регионах, пострадавших от заморозков, где еще можно было рассчитывать на пересев, в ближайшую декаду погода будет без осадков".

"Последствия непогоды еще будут оцениваться, мы пока не добрались до финала этих неприятностей", - заявил эксперт.

Как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, пересев может привести к серьезному нарушению севооборота.

"Пшеницу как наиболее пострадавшую культуру в европейской части страны никто уже пересевать не будет, она погибла безвозвратно. Обычно ее сеют здесь в апреле, сроки ушли, - сказал он. - На этих полях частично размещают сою, подсолнечник, кукурузу и другие поздние культуры".

По его словам, это не только дополнительные затраты, но и такой немаловажный аспект, как нарушение севооборота. "Потом будет очень сложно выбираться из этой ситуации", - полагает он.

ИКАР в мае три раза снижал прогноз сбора зерна в этом году и экспортного потенциала в новом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.).

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна (в том числе 92,8 млн тонн пшеницы) против 157,6 млн тонн (104,2 млн тонн) в 2022 году).

По прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году сбор зерна может составить 132 млн тонн. Но ведомство не исключает его корректировку.