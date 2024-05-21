РФ в январе-апреле увеличила экспорт овса в 2,3 раза
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала 120 тыс. тонн овса, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
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Основной прирост произошел за счет экспорта в Китай, где Россия уже обходит Австралию по доле поставок.
"Агроэкспорт" напомнил, что в 2023 году посевные площади под овсом составили в РФ 1,8 млн га. Основная часть сосредоточена в Сибирском и Приволжском федеральных округах. Лидером по площадям среди регионов является Алтайский край - 211 тыс. га.
По данным Росстата, в 2023 году сбор овса в РФ составил 3,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в 2022 году.
По расчетам "Агроэкспорта", экспорт этой сельхозкультуры может увеличиться до 500-600 тыс. тонн в год.