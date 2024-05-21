Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

РФ в январе-апреле увеличила экспорт овса в 2,3 раза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала 120 тыс. тонн овса, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

ЭкономикаПоследствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. ОбзорПоследствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. ОбзорЧитать подробнее

Основной прирост произошел за счет экспорта в Китай, где Россия уже обходит Австралию по доле поставок.

"Агроэкспорт" напомнил, что в 2023 году посевные площади под овсом составили в РФ 1,8 млн га. Основная часть сосредоточена в Сибирском и Приволжском федеральных округах. Лидером по площадям среди регионов является Алтайский край - 211 тыс. га.

По данным Росстата, в 2023 году сбор овса в РФ составил 3,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в 2022 году.

По расчетам "Агроэкспорта", экспорт этой сельхозкультуры может увеличиться до 500-600 тыс. тонн в год.

Агроэкспорт Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алюминий торгуется на максимуме за два года

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос

OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос

Законодательный пакет ЕС по газу предусматривает ограничения поставок из РФ и Белоруссии

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Эксперты отметили взрывной рост цен на зерно в России на прошлой неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });