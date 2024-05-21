Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ проведет анализ причин роста тарифов на услуги сотовой связи в апреле. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России в апреле выросла на 8,5% по сравнению с мартом.

"Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

"Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, расскажем", - добавил министр.

В настоящее время формально тарифы на сотовую связь в РФ не регулируются. Но в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели.

Проектом стратегии развития отрасли связи до 2035 года предлагалось разрешить операторам повышать тарифы выше уровня инфляции, если существенная часть полученной в результате прибыли будет реинвестирована в развитие сетей.

ФАС выступала против этого предложения, писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Шадаев призывал к поиску баланса между ценами на связь и необходимыми инвестициями операторов в развитие сетей связи.