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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Шадаев назвал возможным широкое использование беспилотных машин в РФ через 5-7 лет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Широкое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах начнется через пять-семь лет, считает глава Минцифры Максут Шадаев.

"Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь", - сказал он в субботу на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.

"Я как человек, у которого нет прав, просто жду этого момента. Думаю, что это совсем близко, не за горами. Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте (автомобиля - ИФ), это очень круто", - добавил Шадаев.

Отвечая на вопрос, когда беспилотные автомобили появятся, например, внутри Бульварного кольца в центре Москвы, он сказал: "Вопрос зрелости технологий. Я думаю, что здесь очень много вопросов, связанных с безопасностью, с социальным восприятием беспилотных автомобилей".

В качестве примера положительного восприятия беспилотных технологий Шадаев привел роботов-курьеров "Яндекса", вызывающих "огромное умиление" у людей, которые с ними фотографируются.

"Я думаю, что это все придет в свое время. Но думаю, что технологии уже готовы", - отметил глава Минцифры.

Минцифры РФ Максут Шадаев
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