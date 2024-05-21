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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

РСХБ увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 23%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года Россельхозбанк увеличил чистую прибыль по МСФО до 13,4 млрд рублей, что на 23,3% выше, чем годом ранее (10,9 млрд рублей), следует из отчетности банка.

Чистые процентные доходы банка в январе-марте выросли на 13,5%, до 31 млрд рублей (27,3 млрд рублей в I квартале 2023 года). Чистая процентная маржа группы составила 2,8% против 2,6% в первом квартале 2023 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 4,5%, составив 4,8 млрд рублей (4,6 млрд рублей годом ранее).

Расходы по кредитным убыткам в первом квартале сократились более чем в два раза и составили 2,4 млрд рублей (5,4 млрд рублей годом ранее).

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов в январе-марте вырос на 0,7% и составил 3,69 трлн рублей (3,67 трлн рублей на конец 2023г). Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 0,8%, составив 3,1 трлн рублей. Кредитный портфель банка в сегменте агропромышленного комплекса с начала года увеличился на 2,4%, до 2,2 трлн рублей, сообщил первый зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин на телеконференции. Объем кредитов, предоставленных на сезонные работы, увеличился на 2% - до 197 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель сократился на 0,5%, до 564,1 млрд рублей, что было обусловлено консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки АПК, отметили в банке. Ипотечные кредиты увеличились на 1,85% и составили 427,6 млрд рублей, потребительские кредиты снизились на 7,4% и составили 136,6 млрд рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ за январь-март выросли на 3%, до 3,76 трлн рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 2,8%, до 1,77 трлн рублей. Средства клиентов - физлиц выросли с начала года на 3%, до 1,99 трлн рублей.

Активы РСХБ в январе-марте сократились на 0,15% и составили 4,74 трлн рублей (4,75 трлн рублей на 31 декабря 2023 года).

Отношение операционных расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило 50,5%.

Размер капитала группы по МСФО на 31 марта 2024 года составил 311,08 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,4%. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2024 года составил 15,7%.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам первого квартала 2024 года банк занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

РСХБ Россельхозбанк Кирилл Левин
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