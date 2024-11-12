РСХБ за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза, до 39 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк за 9 месяцев 2024 года получил чистую прибыль в объеме 39,1 млрд рублей, что в 1,6 раз больше, чем годом ранее (23,8 млрд рублей), свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистая прибыль банка в III квартале составила 13,1 млрд рублей (8,4 млрд рублей в III квартале 2023 года).

Чистые процентные доходы РСХБ по итогам 9 месяцев года составили 95,7 млрд рублей, что на 7,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (88,7 млрд рублей), чистая процентная маржа - 2,6%. Чистый комиссионный доход снизился на 9%, до 15,3 млрд рублей по сравнению с 16,8 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2023 года.

Расходы по кредитным убыткам за 9 месяцев сократились более чем в 3 раза, до 9 млрд рублей против 30,3 млрд рублей годом ранее.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов с начала года вырос на 11%, до 4,1 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 12,1%, составив 3,5 млрд рублей. При этом кредитный портфель в сегменте агропромышленного комплекса (АПК) с начала года вырос на 10,4%, до 2,3 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 5,1%, превысив 596 млрд рублей.

"Основной наш заемщик - АПК, если есть заемщики из других отраслей, то это, как правило, "голубые фишки". По заемщикам АПК большая часть кредитов - это субсидируемые кредиты со стороны государства, соответственно нагрузка кредитная на предприятие не такая большая, соответственно резервов они требуют существенно меньше. С "голубыми фишками" тоже все понятно, "голубые фишки" - это лучшие заемщики на российском рынке. Соответственно у нас бизнес-стратегия именно такая, крайне консервативный подход к принятию кредитных рисков", - сказал первый зампред РСХБ Кирилл Лёвин во время конференц-звонка с журналистами.

"Мы не активны в этом сегменте (розничного кредитования - ИФ), потому что считаем, по таким ставкам очень рискованно выдавать физическим лицам кредиты (...) Если на уровне ставок 8,9,10,12% мы были активным участником, то на уровне ставок +20% мы считаем эти риски чрезмерными", - добавил он.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов Россельхозбанка по результатам 9 месяцев 2024 года выросли на 17,3%, достигнув 4,3 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 27,6%, до 2,2 трлн рублей, депозиты и текущие счета населения - на 8,1%, до 2,1 трлн рублей.

Активы РСХБ на 30 сентября 2024 года составили 5,444 трлн рублей, увеличившись за 9 месяцев на 14,7%.

Размер собственного капитала группы по МСФО на 30 сентября 2024 года составил 307 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев текущего года на 3%. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 октября 2024 года составил 12,7%.