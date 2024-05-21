Goldman Sachs стал "чуть более оптимистично" оценивать перспективы нефтяного рынка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. сохраняют прежний прогноз для стоимости нефти Brent, однако стали "чуть более оптимистично" оценивать перспективы рынка в преддверии июньской встречи представителей государств ОПЕК+.

Goldman ожидает, что Brent в основном будет торговаться ниже отметки в $90 за баррель в этом году, пишет Market Watch.

В качестве факторов, вызывающих оптимизм, эксперты указывают превосходящий прогнозы спрос на нефть в Европе, а также нормализацию запасов сырья в странах ОЭСР после неожиданно крупного роста в апреле.

Кроме того, аналитики отмечают снижение числа открытых "длинных" позиций на рынке до новых минимумов. Таким образом, возврат этого показателя к нормальным по историческим меркам уровням потребует открытия новых позиций на покупку нефтяных контрактов, что говорит о потенциале роста рынка.

Продолжающиеся атаки украинских дронов на российские НПЗ и другие объекты энергетической инфраструктуры создают риск сокращения поставок из РФ, отмечают в Goldman.

При этом модели банка, используемые для оценки планов ОПЕК, оценивают вероятность увеличения добычи альянсом на встрече 1 июня лишь в 37%.

Опасения у экспертов вызывает ситуация в Китае, где спрос на нефть снизился в последнее время примерно на 100 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 по Москве составила $82,37 за баррель, что на $1,34 (1,6%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.