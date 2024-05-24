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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Азербайджан повысил цену на нефть в госбюджете-2024 до $75 за баррель

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство экономики Азербайджана пересмотрело базовый макроэкономический прогноз на 2024 год и увеличило цену на нефть, заложенную в госбюджете, с $60 за баррель до $75 за баррель

Как сообщает сайт азербайджанского Минфина, средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в январе-апреле 2024 года составила $87,3 за баррель, что на $27,3 выше показателя, заложенного в госбюджете на текущий год.

"Исходя из этого, Минэкономики внесло изменения в базовый макроэкономический прогноз, увеличило среднюю экспортную цену нефти с $60 за баррель до $75 за баррель, т.е. на $15", - подчеркивает Минфин.

В результате этого прогноз по номинальному объему ВВП на текущий год увеличен на 3 млрд манатов - до 121,3 млрд манатов, в том числе ненефтегазовый ВВП - 84,7 млрд манатов (+0,6 млрд манатов от первоначального прогноза).

Официальный курс 24 мая 1,7 манат/$1.

Минфин Минэкономики Азербайджан
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