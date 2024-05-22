CД "Инарктики" 26 мая рассмотрит рекомендацию по дивидендам за I квартал

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, 26 мая рассмотрит рекомендацию по выплате дивидендов за первый квартал 2024 года, сообщается в материалах компании.

Кроме того, совет рассмотрит дополнения в повестку дня годового собрания акционеров, которое назначено на 27 июня 2024 года.

На годовом собрании, которое пройдет в заочной форме, планируется также рассмотреть рекомендацию совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год в 10 рублей на акцию, сообщалось ранее. Их общая сумма составит 879 млн рублей.

Право на их получение получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 8 июля 2024 года.

По итогам трех кварталов 2023 года "Инарктика" уже выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд рублей. Дивиденды компании за 9 месяцев 2023 года составили 19 рублей на акцию, по итогам первого полугодия - 16 рублей, первого квартала - 10 рублей на акцию.

С учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2023 год могут составить 4,83 млрд рублей, или 55 рублей на акцию.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

Уставный капитал компании разделен на 87 млн 876 тыс. 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.