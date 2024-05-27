"Инарктика" может выплатить дивиденды за I квартал в 10 рублей на акцию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в России, рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 года в 10 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрена эта рекомендация, назначено на 27 июня 2024 года. Оно пройдет в заочной форме. На нем будет рассмотрен вопрос и о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Они также рекомендованы на уровне 10 рублей на акцию. Их общая сумма составит 879 млн рублей.

Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 8 июля 2024 года. Эту же дату предлагается установить и для получения дивидендов по итогам первого квартала.

По итогам трех кварталов 2023 года "Инарктика" уже выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд рублей. С учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2023 год могут составить 4,83 млрд рублей, или 55 рублей на акцию.

Дивиденды компании за 9 месяцев 2023 года составили 19 рублей на акцию, по итогам первого полугодия - 16 рублей, первого квартала - 10 рублей на акцию.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат тоже не было.

Уставный капитал компании разделен на 87 млн 876 тыс. 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тысячи тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.