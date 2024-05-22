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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

OMV сообщила о попытке арестовать ее платежи в адрес "Газпрома"

OMV сообщила о попытке арестовать ее платежи в адрес "Газпрома"
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Неназванная "крупная европейская энергетическая компания" добилась решения суда, предписавшего компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH направлять платежи по контракту с дочерней компанией "Газпрома" ООО "Газпром экспорт" этой самой компании, сообщает OMV.

Как опасается австрийская компания, в таком случае поставки газа со стороны "Газпром экспорта" могут прекратиться. "Эта оценка основана на линии поведения "Газпром экспорта" в аналогичных ситуациях", - отмечается в сообщении.

В случае реализации такого сценария OMV надеется продолжить поставки газа своим клиентам из альтернативных источников.

OMV OMV Gas Marketing & Trading GmbH Газпром ООО "Газпром экспорт Австрия
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