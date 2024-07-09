Поиск

Вена собрала экспертов для анализа возможностей разрыва контракта с "Газпромом"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Австрийское Министерство климата, экологии и энергетики сформировало комиссию (Gas-Unabhangigkeitskommission - "Комиссия по газовой независимости") для анализа контракта компании OMV с "Газпромом" и возможности его досрочного прекращения.

По сообщению министерства, комиссия намерена получить доступ к условиям контракта. Чиновники уверяют, что изучать условия договора возможно только в печатной версии, работа подлежит условиям строжайшей конфиденциальности и исключительно в целях исследования.

Группа экспертов также изучит политические обстоятельства его продления (министерство называет его "спорным") в 2018 году на срок с 2028 до 2040 года.

Комиссия будет регулярно отчитываться перед министром по защите климата и энергетике Леонорой Гевесслер - политику от партии "зеленых" и стороннику скорейшего прекращения энергетического сотрудничества с Россией.

Комиссия начнет свою работу в максимально короткие сроки и к осени представит первые результаты. Окончательный отчет планируется подготовить к концу года.

В комиссию вошли видные юристы, бывшие чиновники профильных ведомств и регуляторов, сотрудники исследовательских институтов.

OMV Газпром Австрия Леонора Гевесслер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Глава Минобороны ФРГ запросил еще 4 млрд евро на военную поддержку Киева в 2024 году

Специалисты РФ и Белоруссии приступили к проектированию самолета "Освей"

Дума призвала исключить Кубу из американского списка стран-спонсоров терроризма

Дума призвала исключить Кубу из американского списка стран-спонсоров терроризма

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии
Военная операция на Украине

Песков подчеркнул, что РФ не наносит удары по гражданским целям на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы"

Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });