Вена собрала экспертов для анализа возможностей разрыва контракта с "Газпромом"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Австрийское Министерство климата, экологии и энергетики сформировало комиссию (Gas-Unabhangigkeitskommission - "Комиссия по газовой независимости") для анализа контракта компании OMV с "Газпромом" и возможности его досрочного прекращения.

По сообщению министерства, комиссия намерена получить доступ к условиям контракта. Чиновники уверяют, что изучать условия договора возможно только в печатной версии, работа подлежит условиям строжайшей конфиденциальности и исключительно в целях исследования.

Группа экспертов также изучит политические обстоятельства его продления (министерство называет его "спорным") в 2018 году на срок с 2028 до 2040 года.

Комиссия будет регулярно отчитываться перед министром по защите климата и энергетике Леонорой Гевесслер - политику от партии "зеленых" и стороннику скорейшего прекращения энергетического сотрудничества с Россией.

Комиссия начнет свою работу в максимально короткие сроки и к осени представит первые результаты. Окончательный отчет планируется подготовить к концу года.

В комиссию вошли видные юристы, бывшие чиновники профильных ведомств и регуляторов, сотрудники исследовательских институтов.