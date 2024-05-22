"Фанагория" в 2024 году планирует увеличить экспорт на 10%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2024 году планирует увеличить экспорт винодельческой продукции на 10% по отношению к прошлому году, сообщил генеральный директор предприятия Петр Романишин журналистам.

"Фанагория" в течение последних пяти лет является лидером по экспорту российских вин среди предприятий. И даже в санкционный режим, когда нам запретили работать уже по наработанным каналам - поставлять в Европу, Японию, в Соединенные Штаты, сохраняем наше лидерство и объёмы в районе 1 млн бутылок в год. Это сложная задача", - сказал он.

"В этом году мы постараемся превзойти прошлогодние показатели и отправить 1,1 млн бутылок. Первые четыре месяца 2024 года показывают, что все идет хорошо", - добавил он.

Крупнейшим экспортным рынком для "Фанагории" в настоящее время является Китай.

Вместе с тем Романишин отметил, что компания не планирует существенно наращивать объемы производства винодельческой продукции, пояснив, что увеличение объемов выпуска приведет к перепроизводству на рынке и, как следствие, снижению цен.

"В прошлом году была ситуация, когда импорт хлынул. Мы сигнализировали, но нас поздно услышали. Когда увидели, что вся отрасль начинает "просаживаться", ввели меры регулирования. Поэтому мы не можем идти безответственно и неудержимо. Поэтому если мы увидим, что меры носят системный характер, тогда мы сможем дальше приобретать землю, увеличивать площади виноградников, производство, это всё одна цепочка", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года предприятие сохранило объем производства винодельческой продукции на уровне предшествующего года - 2,067 млн декалитров. Вместе с тем компания практически в 5 раз увеличила выпуск безалкогольной продукции: сиропа и бальзамического уксуса, безалкогольных игристых вин, соков и масла из виноградной косточки.

Валовой сбор винограда в 2023 году снизился на 22% из-за засухи и составил 36 тыс. тонн.

Фирменная сеть винотек "Фанагории" в прошлом году выросла до 180 торговых точек в разных регионах страны.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.