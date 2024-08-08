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В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда

В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил на базе Курчатовского института создать Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда.

Соответствующий указ подписан 8 августа 2024 года и размещен на официальном портале правовой информации.

Другим указом, также подписанным 8 августа, президент постановил образовать межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. На эту комиссию возлагается координация деятельности Национального центра.

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Национальный центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов автохтонных (аборигенных) сортов винограда, а также обеспечением гарантированного долгосрочного сохранения и воспроизводства образцов, внесенных в каталог, разрабатывать методики получения, хранения, комплексной оценки и использования этих образцов, в том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий.

Кроме того, в его полномочиях – проведение мониторинга состояния генетических ресурсов автохтонных сортов винограда в местах его естественного произрастания и выращивания, создание и развитие инфраструктуры центра, в том числе криобанка и центра хранения и обработки информации, и другие.

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

Автохтонные сорта винограда – аборигенные, коренные сорта, присущие конкретной территории, исторически произрастающие на ней в силу климатических и других особенностей. Автохтонные сорта используются преимущественно там, где они растут, в отличие от международных сортов, распространенных в основных винодельческих регионах мира независимо от происхождения.

Владимир Путин Курчатовский институт
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