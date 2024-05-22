Правительство изучает предложение "Роснефти" по обнулению топливного демпфера

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство изучает предложение "Роснефти", касающееся обнуления топливного демпфера, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Окончательного решения правительства нет, окончательное решение будет за (вице-премьером Александром - ИФ) Новаком, за правительством. Позицию свою мы написали, что там есть вопрос, связанный с изменениями сроков ввода в эксплуатацию отдельных объектов основных средств по инвестиционным соглашениям, продления действия обратного акциза. Сказали, что если есть какие-то чрезвычайные обстоятельства, то можно наделить правительство полномочиями продлевать соответствующие сроки. Вот и все, что мы написали", - сказал Сазанов.

Как сообщалось, Минфин не поддержал идею "Роснефти" отменить до конца сентября условия по обнулению топливного демпфера, а также расширить диапазон отклонения биржевых цен для получения нефтяниками демпферных выплат.

Ранее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с соответствующими предложениями по топливному демпферу направлял глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он пояснял, что мораторий на обнуление демпферных выплат необходим "на период стабилизации ситуации" на топливном рынке.

В качестве альтернативы топ-менеджер предлагал расширить разрешенный диапазон отклонения оптовых цен, чтобы демпфер не обнулялся.

Минфин отмечал, что основная задача демпфера – поддержание стабильного уровня цен на топливо на внутреннем рынке, а установленное в Налоговом кодексе ограничение предельного отклонения оптовой цены реализации моторного топлива от индикативного уровня оптовой цены – инструмент по снижению ценовой волатильности. Предлагаемые меры по приостановке действия или увеличению установленного предельного отклонения оптовой цены реализации моторного топлива не будут способствовать стабильности цен на внутреннем рынке, посчитал Минфин.

В то же время Минфин "концептуально" поддержал другое предложение "Роснефти" – не обнулять полностью выплаты при превышении порога отклонения цен только по одному продукту – бензину или дизтопливу.

Согласно схеме, демпфер не будет обнуляться по тому продукту, порог отклонения по которому не превышен. Минфин готов подготовить соответствующий проект нормативного акта при наличии поручения правительства.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тыс. руб. за тонну по бензину и 55 тыс. руб. по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.