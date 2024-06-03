Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство получило обращение о возможных изменениях топливного демпфера, но обсуждать это будет только летом, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях демпфера, он сказал: "Это летом будем проговаривать".

"В любом случае, если изменения и будут, то осенью. Сейчас пока будем обсуждать внутри правительства этот вопрос. Обращение есть, будем прорабатывать", - добавил Сазанов.

В мае стало известно, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить до конца сентября условия по обнулению топливного демпфера, либо расширить диапазон отклонения биржевых цен для получения нефтяниками демпферных выплат. Минфин тогда это не поддержал, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сазанова правительству.