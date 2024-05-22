"Мостотрест" планирует четырехкратный рост выручки по РСБУ в 2024 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" ожидает роста выручки по РСБУ в 2024 году в 4 раза, до 16 млрд рублей, в связи с поступлениями за разворачиваемые работы по двум заключенным в прошлом году контрактам на строительство ж/д инфраструктуры в Крыму, сказано в отчете компании.

Речь идет в основном о контракте на расширение участка Владиславовка - Семь Колодезей (стоимость - более 16 млрд рублей), а также о договоре на строительство двухкилометрового участка железной дороги в обход Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря (стоимость - почти 4 млрд рублей).

Чистая прибыль "Мостотреста" по РСБУ в 2024 году ожидается символической, на уровне 23,4 млн рублей. Компания отмечает, что сравнивать ее с финансовым результатом 2023 года - 1,8 млрд рублей чистой прибыли - некорректно, так как прошлогодний показатель был обусловлен проведенным восстановлением в учете отложенных налоговых активов.

Соотношение собственных и заемных средств, как ожидают в "Мостотресте", к концу года должно улучшиться до 12,6 с 10,7 по итогам прошлого года. В компании связывают такой прогноз с ожидаемым ростом собственного капитала за счет нераспределенной прибыли и с сокращением задолженности по кредитам и займам.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до нынешних 400 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.