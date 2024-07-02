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Акционеры "Мостотреста" утвердили невыплату финальных дивидендов за 2023 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Мостотрест" утвердило рекомендацию совета директоров о невыплате финальных дивидендов за 2023 год.

Как отмечается в официальной информации по итогам собрания, которое состоялось 28 июня в форме заочного голосования, всю чистую прибыль по РСБУ за 2023 год в размере более 1,8 млрд рублей было решено оставить нераспределенной. Почти аналогичное решение принято и по распределению прибыли за 2022 год: в составе нераспределенной прибыли решено было оставить 401,3 млн рублей. Еще 2,3 млн рублей из прибыли 2022 года было направлено в резервный фонд.

Положительный финансовый результат "Мостотреста" по РСБУ за 2023 год (рост прибыли в 4,5 раза, до 1,8 млрд рублей) был сформирован восстановлением отложенных налоговых активов на 1,8 млрд рублей с убытков за 2019-2020 годы. Выручка группы за прошлый год сократилась на 19%, до 3,9 млрд рублей.

В последний раз "Мостотрест" платил дивиденды в 2018 году. За 2017 год было выплачено в общей сложности 10,64 рубля на акцию, в том числе 8,45 рубля промежуточных дивидендов за 9 месяцев (всего 2,385 млрд рублей) и 2,19 рубля финальных (всего чуть более 618 млн рублей).

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец 2023 года оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Тогда из группы были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой".

Мостотрест Аркадий Ротенберг Нацпроектстрой ООО "Стройпроектхолдинг"
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