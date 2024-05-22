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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

ОПЕК+ 1 июня обсудит текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ на предстоящей на следующей неделе встрече намерены обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, не став комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи для ряда членов альянса.

"У нас будет первого числа встреча (1 июня - ИФ). Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах. Но я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии в целом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли ряд стран - "добровольцев", входящих в ОПЕК+, могут выйти из сокращений добычи.

Ранее, в середине мая, министр нефти Ирака Хайян Абдулгани заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже на следующий день министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства нефти будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год. В их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир, у которых есть потенциал для увеличения добычи нефти в следующем году.

Как сообщалось в пресс-релизе ОПЕК по итогам министерской встречи ОПЕК+ в начале июня прошлого года, к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств (IHS, Wood Mackenzie, Rystad Energy), специализирующихся на данных по добыче нефти, чтобы определить производственные возможности стран, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год.

Александр Новак ОПЕК+ нефть
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