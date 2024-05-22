ОПЕК+ 1 июня обсудит текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ на предстоящей на следующей неделе встрече намерены обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, не став комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи для ряда членов альянса.

"У нас будет первого числа встреча (1 июня - ИФ). Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах. Но я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии в целом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли ряд стран - "добровольцев", входящих в ОПЕК+, могут выйти из сокращений добычи.

Ранее, в середине мая, министр нефти Ирака Хайян Абдулгани заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже на следующий день министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства нефти будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год. В их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир, у которых есть потенциал для увеличения добычи нефти в следующем году.

Как сообщалось в пресс-релизе ОПЕК по итогам министерской встречи ОПЕК+ в начале июня прошлого года, к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств (IHS, Wood Mackenzie, Rystad Energy), специализирующихся на данных по добыче нефти, чтобы определить производственные возможности стран, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год.