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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Нефть Brent подешевела до $81,8 за баррель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь начали опускаться вечером в четверг, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 по московскому времени подешевели на 6 центов, до $81,84 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 19 центов, до $77,38 за баррель.

Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

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"Возврат к подъему процентных ставок в случае роста инфляции навредит спросу", - отметила аналитик Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.

Тем временем накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на встречу ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

"Если только ОПЕК+ не согласится на дополнительные сокращения добычи, чего мы не ждем, цена WTI опустится ниже $75, а Brent - ниже $80 в ближайшие несколько недель", - сказал Гэри Каннингем из Tradition Energy.

нефть
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