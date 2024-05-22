Акционеры FESCO избрали новый состав совета директоров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) на внеочередном собрании 21 мая избрали новый состав совета директоров, сообщила компания.

"Совет директоров ПАО "ДВМП" избран в составе девяти человек, преимущественно из представителей госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

Акционеры также утвердили устав в новой редакции и проголосовали за вступление ПАО "ДВМП" в Союз транспортников России и Торгово-промышленную палату (ТПП). В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов, кворум по всем вопросам составил 92,5377%.

Информация о новых членах совета директоров не раскрывается. Между тем, газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что в совет может войти советник президента РФ - спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Прежний состав совета директоров был избран в августе 2023 года, тогда его возглавил Андрей Северилов. Информация о полном составе совета не раскрывалась. В список кандидатов в этот орган управления, помимо Северилова, были включены президент FESCO Аркадий Коростелев, Олег Каверин (бывший генеральный директор ООО "РЖД Тур"), гендиректор ООО "Новаторинвест" Евгений Мельников, вице-президент FESCO по правовым и корпоративным вопросам Юлия Васильева, Александр Тимченко (в 2012-2017 гг. возглавлял структуру РЖД "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий" (ОЦВ), директор по маркетингу ООО "Трансремком" Александр Минеев, генеральный директор АО "Информтехтранс" Дмитрий Тихонов и первый вице-президент FESCO Вячеслав Плотский.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.