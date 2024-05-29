Стратегия FESCO нацелена на развитие новых коридоров с логистическими активами "Росатома"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Основные принципы стратегического развития транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) до 2028 года должны соответствовать ключевым задачам госкорпорации "Росатом" в транспортном сегменте, сообщается в годовом отчете компании.

"Это в том числе участие группы FESCO в реализации задач по развитию новых транспортных коридоров, а также получение дополнительной синергии от реализации взаимодействия с другими транспортными активами, входящими в госкорпорацию "Росатом", включая активы группы "Дело", - говорится в отчете.

FESCO также намерена развивать сеть контейнерных терминалов и логистических парков. В этом сегменте ключевыми направлениями являются Дальний Восток, Сибирь, Урал, Москва, северо-западные регионы, а также пограничные переходы и Казахстан. Отмечается, что принятие инвестиционных решений по реализации проектов будет приниматься с учетом имеющейся инфраструктуры или проектов в высокой степени готовности, входящих в госкорпорацию.

Помимо этого, планируется развитие стивидорных активов и морского сегмента. Так, принятая программа развития "Владивостокского морского торгового порта" до 2028 года предполагает увеличение мощностей ВМТП до 1,2 млн TEU. Кроме того, планируется развитие мощностей терминала "ФЕСКО Гайдамак".

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года своим указом передал акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.