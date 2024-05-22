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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Цены на бензин в РФ с 14 по 20 мая ускорили рост до 0,12% с 0,07%, ДТ подорожало на 0,1%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 мая выросли на 0,12% по сравнению с предыдущей неделей после увеличения на 0,07% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 3 по 6 мая и на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 мая составляла 55,17 руб. (на 13 мая - 55,10 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,94 руб. (50,89 руб.), АИ-95 – 55,79 руб. (55,74 руб.), АИ-98 – 69,69 руб. (69,48 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 14 по 20 мая выросли на 0,1% после того, как повышались на 0,02% с 7 по 13 мая и на 0,03% с 3 по 6 мая. Средняя цена ДТ в стране на 20 мая составила 65,28 руб. за литр (на 13 мая – 65,21 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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