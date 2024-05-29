Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,11% после 0,12% неделей ранее

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России с 21 по 27 мая потребительские цены выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после увеличения на 0,12% с 14 по 20 мая, на 0,07% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,6% при общей инфляции 2,95%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 мая составляла 55,23 руб. (на 20 мая - 55,17 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,99 руб. (50,94 руб.), АИ-95 - 55,85 руб. (55,79 руб.), АИ-98 - 69,78 руб. (69,69 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в России с 21 по 27 мая выросли на 0,09% после практически аналогичного роста (на 0,1%) с 14 по 20 мая, на 0,02% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая. Средняя цена ДТ в стране на 27 мая составила 65,33 руб. за литр (на 20 мая - 65,28 руб.).

В 2023 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 мая в годовом выражении была выше 8,1%

Из-за заморозков в шести регионах ЦФО погибли посевы на 5% площадей

Путин разрешил структуре "Ростелекома" выкупить долю Nokia в СП "РТК - Сетевые технологии"

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });