Цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,11% после 0,12% неделей ранее

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России с 21 по 27 мая потребительские цены выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после увеличения на 0,12% с 14 по 20 мая, на 0,07% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,6% при общей инфляции 2,95%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 мая составляла 55,23 руб. (на 20 мая - 55,17 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,99 руб. (50,94 руб.), АИ-95 - 55,85 руб. (55,79 руб.), АИ-98 - 69,78 руб. (69,69 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в России с 21 по 27 мая выросли на 0,09% после практически аналогичного роста (на 0,1%) с 14 по 20 мая, на 0,02% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая. Средняя цена ДТ в стране на 27 мая составила 65,33 руб. за литр (на 20 мая - 65,28 руб.).

В 2023 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).