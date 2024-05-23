Фондовые рынки Европы снизились на статданных из Великобритании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду.

Негативом для рынка стали статданные из Великобритании, показавшие более медленное, чем ожидалось, сокращение темпов инфляции в стране.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,34%, до 521,18 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,55%, германский DAX - 0,25%, французский CAC 40 - 0,61%, итальянский FTSE MIB - 0,41%, испанский IBEX 35 - 0,05%.

Потребительские цены в Британии в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% месяцем ранее и была минимальной с июля 2021 года. Эксперты, однако, ожидали более существенного ослабления инфляции - до 2,1%, по данным Bloomberg и Trading Economics.

Темпы роста цен без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в апреле снизились до 3,9% в годовом выражении с 4,2% в марте. Консенсус-прогноз рынка предполагал замедление инфляции до 3,6%.

Трейдеры пересматривают прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Банком Англии после публикации статданных, пишет газета Financial Times. В настоящее время вероятность смягчения политики британским ЦБ в июне оценивается трейдерами лишь в 15% против 50% до выхода статистики по инфляции. Шансы на снижение ставки в сентябре, по мнению рынка, составляют около 80%.

Инвесторы в среду также ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Котировки акций европейских автопроизводителей снижаются на информации о том, что власти Китая готовятся повысить пошлины на импорт автомобилей с двигателями большого объема.

Акции Mercedes-Benz потеряли в цене 1,8%, Bayerische Motoren Werke AG - 1,7%, Porsche - 3,6%, Volkswagen - 0,7%.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в апреле увеличились на 13,7% относительно того же месяца прошлого года, максимально с октября, сообщила в среду Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Уверенный рост был отмечен на всех четырех крупнейших рынках ЕС.

Бумаги энергетических компаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Капитализация BP plc и TotalEnergies опустилась на 1,9%, Shell - на 1,5%, Eni - на 1%, Repsol - на 0,7%.

Рыночная стоимость датского фармгиганта Novo Nordisk сократилась на 0,5% после новостей о втором за неделю пожаре на ее объектах.

В Париже подешевели акции производителей товаров класса "люкс", в том числе бумаги LVMH снизились в цене на 2,1%, Hermes - на 4,3%, Kering - на 1%.

Акции Marks & Spencer подорожали на 5,2%. Британская сеть универмагов увеличила доналоговую прибыль в прошедшем финансовом году на 41%, выручку - на 9,4%, причем первый показатель был хуже прогнозов, а второй - лучше. Ритейлер поставил себе более амбициозную цель в плане сокращения расходов: теперь он намерен добиться ежегодной экономии в 500 млн фунтов к фингоду, который завершится в марте 2028 года, а не 400 млн фунтов, как это было ранее.

Стоимость бумаг британского дистрибьютора промышленной и электротехнической продукции RS Group поднялась на 0,8%, несмотря на слабую отчетность компании за прошедший фингод.