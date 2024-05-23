Фондовые индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

"Протокол показал, что после более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в первом квартале уверенность руководителей ФРС пошатнулась. И это неудивительно", - заявила главный экономист Nationwide Кэти Бостьянчич.

Она полагает, что Федрезерв все еще может снизить ставки в этом году, если инфляция вновь не ускорится, а темпы экономического роста замедлятся. По ее мнению, самое раннее, когда ФРС может пойти на такой шаг, - это сентябрьское заседание, сообщает MarketWatch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Также инвесторы ждали квартальную отчетность Nvidia Corp., которая была опубликована уже после завершения торгов. Котировки акций чипмейкера снизились на 0,5% в преддверии этого события.

Цена бумаг Target Corp. рухнула на 8%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов снизил выручку и сопоставимые продажи в первом финансовом квартале (закончился 4 мая), при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Акции нефтепроизводителя Chevron Corp. опустились на 1,5% - до минимума за месяц.

Кроме того, подешевели бумаги Apple Inc. - на 0,8%, United Parcel Service - на 1,1%, Tesla - на 3,5%, Intel Corp. - на 1%.

Между тем стоимость производителя полупроводниковой продукции Analog Devices подскочила почти на 11% благодаря хорошим результатам за прошедший квартал и сильным прогнозам.

Котировки акций сети магазинов товаров по сниженным ценам TJX Cos. выросли на 3,5% также после публикации позитивной отчетности.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду уменьшился на 201,95 пункта (на 0,51%) и составил 39671,04 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Dow Inc., подешевевшие на 2,2%, а также Amgen, Goldman Sachs Group и Home Depot Inc. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось по итогам торгов на 14,4 пункта (на 0,27%) - до 5307,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 31,08 пункта (на 0,18%) и завершил сессию на отметке 16801,54 пункта.