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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

ЦБ Южной Кореи сохранил ставку на уровне 3,5%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам 11-го заседания подряд.

"Хотя тенденция к замедлению инфляции сохраняется, риски ее ускорения выросли в связи с улучшением экономического роста и повышенной волатильностью обменного курса. Кроме того, сохраняются геополитические риски, - отметил ЦБ. - В связи с этим совет по денежно-кредитной политике (ДКП) (Банка Кореи) считает целесообразным оценить внутреннюю и внешнюю конъюнктуру ДКП и сохранить ее текущий ограничительный курс".

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

Банк Кореи также повысил оценку роста ВВП страны в этом году до 2,5% с 2,1% и подтвердил прогноз общей инфляции на уровне 2,6%, базовой инфляции - 2,2%. При этом он отметил, что для уверенности в достижении общей инфляцией целевых 2% требуется больше данных.

Банк Кореи Южная Корея
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