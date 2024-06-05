ВВП Южной Кореи в январе-марте вырос на 1,3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В январе-марте 2024 года экономика Южной Кореи выросла на 1,3% к предыдущему кварталу, по окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем с четвертого квартала 2021 года.

Результат совпал с предварительно объявленными данными, аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в январе-марте повысились на 0,8% на фоне повышения затрат как на товары, так и на услуги. Государственные расходы выросли на 0,8%. Инвестиции в строительной отрасли подскочили на 3,3%.

Между тем капиталовложения бизнеса снизились на 2%, в основном, из-за сокращения инвестиций в транспортное оборудование.

Экспорт вырос на 1,8%, в том числе благодаря повышению поставок телефонов. Импорт снизился на 0,4% из-за сокращения закупок электронных компонентов.

Корейский ВВП в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3%, а не на 3,4%, как было объявлено первоначально. Это самый существенный подъем за последние шесть кварталов.

Экономика страны в четвертом квартале 2023 года, по уточненным данным, выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.