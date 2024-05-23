"Мосбиржа", ОЗК и "Деметра-Холдинг" будут вместе развивать биржевую торговлю продукцией АПК

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа", группа ОЗК и "Деметра-Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию организованных торгов, ценовых индикаторов и производных финансовых инструментов рынка зерна. Церемония прошла на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на выставке "Россия".

В совместном пресс-релизе ключевыми направлениями совместной работы названы повышение интереса участников рынка сельхозпродукции к биржевым торгам товарами и производными инструментами, к использованию биржевых ценовых индикаторов при заключении договоров на внебиржевом рынке, а также популяризация биржевого товарного рынка и привлечение новых участников.

Как заявил на церемонии председатель правления "Мосбиржи" Юрий Денисов, биржа обладает сильными компетенциями в области построения биржевой инфраструктуры и создания новых финансовых инструментов. "Эти знания и опыт мы используем для развития российского биржевого товарного рынка в тесном взаимодействии с его с участниками, - сказал он. - Группа ОЗК и "Деметра-Холдинг" выступают крупнейшими заказчиками биржевых товарных аукционов, на основе которых рассчитывается биржевой индекс стоимости пшеницы. Трехстороннее сотрудничество, о котором мы договорились сегодня, позволит повысить эффективность нашего взаимодействия для достижения общей цели - развития прозрачного, конкурентного и доступного широкому кругу клиентов биржевого рынка сельхозпродукции".

По словам гендиректора АО "ОЗК" Дмитрия Сергеева, развитие российского биржевого рынка зерна является одним из приоритетов работы группы. "Для стабильного развития биржевой торговли в будущем следует привлекать на биржу больше участников, увеличивать ликвидность и репрезентативность цен. На достижение именно этих целей направлено подписанное сегодня соглашение", - сказал он

Гендиректор "Деметра-Холдинга" Алексей Грибанов заявил, что текущая инфраструктура мирового зернового рынка устарела в виду существенного изменения конъюнктуры. "Сейчас ключевые участники рынка зерна - страны БРИКС. Россия стала важнейшим игроком, на долю которого приходится пятая часть всех объёмов экспорта пшеницы. Наша глобальная задача - сформировать собственную торгово-клиринговую инфраструктуру, и подписанное с коллегами соглашение станет важным шагом большого совместного пути", - сказал он.

Сейчас на Национальной товарной бирже (входит в группу "Московская биржа") проходят товарные аукционы группы ОЗК и "Деметра-Трейдинга", сформирован биржевой индикатор цены с поставкой на условиях СРТ в порт Новороссийск, который выступает базовым активом расчетного фьючерса на пшеницу, обращающегося на срочном рынке "Московской биржи".