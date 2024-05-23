В Банке России прорабатывают вопрос о создании зерновой биржи БРИКС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России прорабатывает вопрос о создании зерновой биржи стран БРИКС, сообщил начальник управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Михаил Аракелян на форуме "Биржевой рынок на российскую продукцию АПК: основные направления и перспективы развития".

"Была инициатива по созданию площадки для торгов в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас, консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 июля 2024 года представить предложения по созданию агробиржи со странами БРИКС. Речь, прежде всего, идет о создании зерновой биржи БРИКС.