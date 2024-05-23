Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось на 8 тысяч и составило 215 тысяч, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее показатель составлял 223 тысячи, а не 222 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 220 тысяч с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal придерживались аналогичного мнения.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, поднялось до 219,75 тысячи по сравнению с 218 тысячами неделей ранее. Это максимальный показатель с сентября 2023 года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 мая, увеличилось до максимума с начала апреля и составило 1,794 млн против 1,786 млн неделей ранее.