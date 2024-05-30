В США число заявок на пособие по безработице за наделю выросло сильнее прогноза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тысячи и составило 219 тысяч, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее показатель составлял 216 тысяч, а не 215 тысяч, как сообщалось ранее.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тысяч с предварительно объявленного уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, поднялось до 222,5 тысячи по сравнению с 220 тысячами неделей ранее. Это максимальный показатель с сентября 2023 года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 18 мая, увеличилось до максимума с начала апреля и составило 1,791 млн против 1,787 млн неделей ранее.