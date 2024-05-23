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Банк "Синара" увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк "Синара" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом, до 2,99 млрд рублей, говорится в отчетности банка.

ЭкономикаБанк "Синара" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО на третьЧитать подробнее

Расходы на резервы в прошлом году составили 101,4 млн рублей, что на 23,6% меньше, чем в 2022 году.

Чистые процентные доходы финучреждения до вычета резервов достигли 3,78 млрд рублей против 84,9 млн рублей расходов годом ранее. Чистые процентные доходы после создания резервов на возможные потери составили 3,68 млрд рублей (расходы в 2022 году - 217,68 млн рублей).

Чистые расходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 2023 году равнялись 324,9 млн рублей против чистых доходов в 7,39 млрд рублей в предшествующем году.

Комиссионные доходы выросли в 1,5 раза, до 3,25 млрд рублей, комиссионные расходы - на 5,1%, до 842,5 млн рублей.

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 157,23 млрд рублей, они увеличились за год на 20,2%.

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, возросли на 15,7%, до 131,81 млрд рублей, в том числе средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, - на 37,8%, до 114,07 млрд рублей.

Собственные средства банка на 31 декабря 2023 года достигли 14,93 млрд рублей, увеличившись за год на 17,7%.

Банк "Синара" по итогам 2023 года занял 48-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100" составленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам первого квартала 2024 года - 46-е место.

Синара
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