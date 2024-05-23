Банк "Синара" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО на треть

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банка "Синара" по МСФО в 2023 году выросла на 32,9% и составила 3,08 млрд рублей, говорится в отчете банка.

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2023 году вырос в 283 раза - до 6,4 млрд рублей, после создания резервов - он составил 5,22 млрд рублей (против убытка в 3,32 млрд рублей в 2022 году).

Комиссионные доходы банка равнялись 4,45 млрд рублей (рост в 1,8 раза), комиссионные расходы - 1,32 млрд рублей (увеличение на 26,5%).

Расходы банка на резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в 2023 году сократились в 2,8 раза - до 1,18 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 251,28 млрд рублей, увеличившись за год на 17,9%. Кредиты и авансы клиентам (после вычета резервов) в 2023 году снизились на 5,1% - до 50,72 млрд рублей.

Средства клиентов в 2023 году выросли на 26,4% - до 158,15 млрд рублей. Собственный капитал на 31 декабря 2023 года достиг 16,03 млрд рублей, увеличившись за год на 27,8%.

Банк "Синара" по итогам 2023 года занял 48-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам первого квартала 2024 года - 46-е место.