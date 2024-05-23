В российском ЖКХ минувшей зимой случилось около 9 тысяч аварий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - За прошедший отопительный период на объектах российского жилищно-коммунального хозяйства произошло около 9 тысяч аварий, в том числе почти 4 тысячи - в системе теплоснабжения, заявил на заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Главной причиной аварий он назвал высокий износ сетей.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо сокращать среднее время устранения инцидентов на объектах ЖКХ, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и принять меры для предотвращения аварий.

Файзуллин также сообщил, что просроченная задолженность потребителей за ресурсы и услуги сохраняются на уровне прошлого года - 871 млрд рублей.

В январе этого года сообщалось, что Минстрой в ближайшее время представит в Госдуме предложения по профилактике аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. На фоне большого числа аварий в начале января будет скорректирован вопрос с повышением ответственности организаций и должностных лиц в отопительный сезон и при подготовке к нему.