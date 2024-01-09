В Екатеринбурге возобновили подачу тепла после аварии в котельной

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге энергетики завершили ремонт в котельной, где из-за поломки одного из котлов была ограничена подача тепла в 324 жилых дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского филиала "Т Плюс".

"Сейчас на котельной Южная в работе (все - ИФ) два водогрейных котла. Вода с котельной должна пройти по тепломагистралям до потребителей, это десятки километров сетей. В течение дня температурный режим должен нормализоваться", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как уточнил журналистам замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко, один из двух котлов вышел из строя из-за повреждения его внутренний части.

"Котельная в ходе испытаний была подготовлена к работе в зимних условиях. Но произошло повреждение внутренней части котла - аварии случаются везде и на всем, так как высокий износ. Что там случилось, выясняют специалисты", - отметил Гейко.

По его словам, на всех объектах сейчас идет регулировка температурного режима.

"Вчера были обращения, что в квартире порядка 18 градусов. Сейчас она поднялась во внутренних помещениях до 23. Управляющим компаниям рекомендовано пройти по домам, чтобы заактировать, если была недопоставка тепла. Тогда будет осуществлен перерасчет", - добавил Гейко.

По данным администрации города, теплоснабжение было ограничено в 234 домах в районе Вторчермет, а также в восьми детских садах и двух школах.

Сейчас все объекты социальной сферы работают, сообщил Гейко.

По информации областной прокуратуры, снижение давления в системе теплоснабжения произошло в ряде домов в микрорайонах Уктус и Вторчермет 8 января около 19:47 по местному времени. В связи с этим прокуратура проводит проверку и анализирует действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации.